Spies hoopt weer op rustige jaarwisseling in Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - De voorbereidingen voor een rustige jaarwisseling in Alphen aan den Rijn zijn al in oktober begonnen. ,,We hopen dat het dit jaar minstens zo mooi wordt als vorig jaar’’, zegt burgemeester Liesbeth Spies.

Door Erna Straatsma - 25-12-2016, 16:51 (Update 25-12-2016, 17:37)

Burgemeester: ’Vernielingen horen niet bij feest’

Politie en gemeente doen er alles aan om de jaarwisseling in Alphen aan den Rijn zonder veel overlast en schade te laten verlopen. De afgelopen jaren is dat gelukt. Spies hoopt op een herhaling: ,,Een knalletje hier en daar hoort erbij, maar ik hoop dat iedereen zich realiseert dat vernielingen niet bij een feest horen.’’

Fors beperkte afsteektijden van vuurwerk verkleinen de kans op calamiteiten. Rotjes en sierpijlen mogen op de laatste dag van het jaar pas na zes uur ’s avonds de lucht in.

,,Toch zijn er altijd mensen die zich daar niet aan houden’’, zegt John Nieumeijer, teamchef van de politie Alphen aan den Rijn. ,,Het valt niet mee om de overlast van vuurwerk minder te krijgen dan vorig jaar, maar toch is dat ons streven.’’ Zowel Spies als Nieumeijer roepen Alphenaren daarom op elke illegaal afgestoken vuurpijl te melden. Wie iets hoort en weet waar het ongeveer wordt afgestoken, kan bellen met 0900-8844. Zo kan de politie in kaart brengen waar veel wordt afgestoken.

Vuurwerkvrij

Veel gemeenten hebben ook het aantal plekken waar vuurwerk toegestaan is, beperkt. Zo zijn bijvoorbeeld ’vuurwerkvrije zones’ ingesteld in de buurt van verzorgingshuizen of kinderdagverblijven.

Spies vindt dat voor Alphen aan den Rijn niet nodig. ,,Vorig jaar hebben we onderzocht waar de meeste overlast was en dat was vooral in de buurt van fietstunneltjes. Niet zo zeer in de buurt van plekken met kwetsbare bewoners. Daarom hebben we ervoor gekozen om geen vuurwerkvrije zones in te stellen.’’

Feest

Behalve thuis of bij familie kunnen of vrienden kunnen Alphenaren ook in verschillende horecagelegenheden terecht om het nieuwe jaar in te gaan. Het grootste feest is net als vorig jaar in de Rijnstreekhal. Deze gymzaal wordt omgetoverd tot een feestcafé en discotheek in één en er zijn diverse optredens van dj’s en muzikanten. Het feest begint op oudejaarsavond om 21.00 uur en gaat door tot 06.00 uur op de eerste dag van het nieuwe jaar. De organisatie verwacht zo’n 1200 feestgangers.