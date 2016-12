Vogelshow Roelofarendsveen afgelast door vogelgriep Zoeterwoude

Archieffoto Hielco Kuipers Een eerdere vogelshow van De Diamantvink.

ROELOFARENDSVEEN - De districtstentoonstelling van Vogelvereniging De Diamantvink gaat niet door, vanwege de uitbraak van vogelgriep in Zoeterwoude, deze kerst.

Door Annelies Karman - 27-12-2016, 12:01 (Update 27-12-2016, 12:01)

,,Helaas, de zaal en de vogels waren er klaar voor’’, schrijft de organisatie van de Kaag en Braassemse vereniging op Facebook.

De Diamantwink bestaat zestig jaar en had om die reden in het Bonaventuracollege in Roelofarendsveen een grote tentoonstelling willen houden tussen 29 en 31 december. Liefhebbers uit de hele provincie zouden duizend siervogels showen. Deze kanaries, parkieten, prachtvinken en andere vogels zouden strijden om kampioenstitels. De Diamantvink hoopte vanwege de kerstvakantie op veel bezoekers, die ook geënthousiasmeerd zouden kunnen worden voor het houden van vogels.