Roelofarendsveen wil een eigen park

ROELOFARENDSVEEN - Polders en water genoeg, maar Roelofarendsveen en Oude Wetering missen een park. Om die reden bedacht Coby de Koning een plan voor ’Het Veense Hout’.

Door Annelies Karman - 27-12-2016, 20:50 (Update 27-12-2016, 20:50)

Vrijwilligers achter initiatief ’Het Veense Hout’ zoeken met de gemeente naar een locatie

Over de plek waar het park moet komen, zijn initiatiefnemer Coby de Koning en andere vrijwilligers in gesprek met de gemeente Kaag en Braassem. Verschillende mogelijkheden worden bekeken, zoals grond aan de Kerkweg, de Noorderhemweg en Floraweg.

De Koning woont aan het Westeinde in Roelofarendsveen. Tijdens een feestje in haar tuin kwam het onderwerp eens ter sprake. ,,We zijn gek dat we hier geen park hebben, dat moet in de Veen toch kunnen?’’ Van de feestgangers kreeg De Koning direct bijval, dus zette zij haar plan op papier, vond ze medestanders en schreef ze de gemeente Kaag en Braassem aan.

,,De ambtenaren waren direct enthousiast’’, vervolgt De Koning. ,,We hebben nu al vier keer overleg gehad op het gemeentehuis. Het gaat daarbij vooral om een locatie. Als we die hebben, kunnen we aan de slag.’’

Centrale plek

Ze wil een centrale plek in het dorp. De Koning en de vrijwilligers die zich bij haar hebben aangesloten, hadden eigenlijk de dorpskern op het oog. Maar hun gewenste twee voetbalvelden aan ruimte zijn daar duur en eigenlijk ook niet beschikbaar. ,,Het park moet wel bereikbaar zijn’’, houdt De Koning vol. ,,Voor mensen met kinderen, maar ook voor senioren.’’

Als oppasoma rijdt De Koning met de kleinkinderen helemaal naar Sassenheim voor een bezoekje aan de dierenweide. Nu ze met pensioen is, merkt ze dat ze een park in Roelofarendsveen echt mist, net als andere zestigers in haar omgeving.

De Koning heeft al een helder beeld van hoe Het Veense Hout eruit moet zien. ,,Niet zo’n deftig park, maar een natuurpark. Waar kinderen kunnen spelen en klimmen, met veldjes waar ze een balletje kunnen trappen en met een dierenweide. We dachten ook aan een strook aan de zijkant waar honden mogen rennen. En wellicht kunnen we het combineren met een initiatief waarbij mensen met een handicap kunnen werken. In de tuin, in de dierenweide of in een theehuis.’’

Animo

Vanwege alle enthousiaste reacties vanuit het dorp, is een e-mailadres gemaakt: veensehout@gmail.com Daar melden vrijwilligers zich, maar ook mensen die ideeën hebben over locaties. Het verbaast De Koning niet dat er veel animo is, in zo’n groene gemeente met veel kwekerijen. ,,Natuurlijk zijn hier mensen die verstand hebben van groen. Bovendien is het nooit moeilijk om in de Veen vrijwilligers te vinden.’’

Ron van der Lem heeft een projectplan gemaakt, dat de vrijwilligers aan de gemeenteraad gaan presenteren tijdens de initiatievenmarkt in februari. Het is de bedoeling dat de gemeente de grond ter beschikking stelt en het park aanlegt en dat vrijwilligers het onderhouden.

De naam ’Het Veense Hout’ kwam zomaar bij De Koning op. ,,Het past mooi in het rijtje van Leidse Hout en Haagse Hout.’’