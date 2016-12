Achthonderd kilo vuurwerk aangetroffen in huis Hazerswoude-Rijndijk

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - In een woning aan de Mozartlaan in Hazerswoude-Rijndijk is woensdagavond achthonderd kilo vuurwerk aangetroffen. Drie mannen zijn aangehouden.

Door Internetredactie - 29-12-2016, 10:26 (Update 29-12-2016, 10:30)

De politie kreeg een melding dat er meerdere keren grote hoeveelheden vuurwerk bij het huis naar binnen werden gebracht.

Getuigen zagen dat er onder meer rolcontainers naar binnen werden gereden.

Het vuurwerk kwam uit een bestelbus. Agenten wisten de bestelbus te onderscheppen toen het de straat uit wilde rijden. Bij de woning werd een mix van legaal en illegaal vuurwerk aangetroffen.

De bewoner, een dertigjarige man, werd in het huis aangehouden. Ook de mannen die het vuurwerk leverden zijn aangehouden. Het gaat om een 38-jarige man uit Alphen aan den Rijn en een 29-jarige man uit Koudekerk aan den Rijn.

De drie worden op het politiebureau verhoord. Het vuurwerk wordt vernietigd, net als de elf wietplanten die in een kweektent in het huis werden gevonden. De politie trof ook een gasdrukwapen in de woning aan.