Samen op het podium

Foto Jan van Rijn Naomi (links) en Aubrey Snell.

ALPHEN AAN DEN RIJN - De afgelopen weken is de stem van Naomi Snell vaak te horen geweest op radio en televisie. Zij zong de decembercommercial van De Bijenkorf. Het nummer ’Home’ is nu ook op single uitgebracht.

Door Theo de With - 29-12-2016, 11:47 (Update 29-12-2016, 11:47)

Muzikale show van moeder en dochter in theater Castellum

Wie de 21-jarige Naomi in levenden lijve wil aanschouwen, kan vanavond terecht in het Alphense theater Castellum. Samen met haar moeder Aubrey Snell (40) speelt ze eenmalig de muzikale voorstelling ’Dialoog’.

Aubrey Snell verblijdt haar woonplaats Alphen aan den Rijn al een paar jaar met een oudejaarsprogramma; soms wat meer cabaretesk, andere keren ligt de nadruk meer op de muziek. ,,In de loop van het jaar ontstond het idee om samen met Naomi het podium op te gaan.’’

Naomi speelde zich in de kijker bij Giels Talentenjacht en schopte het tot de eindselectie van de voormalige radiopresentator. Met een aantal andere kandidaten trad ze een paar weken geleden op in poptempel Paradiso. Haar moeder speelde bij die gelegenheid saxofoon. Waren het toen twee nummers, nu delen ze vijf kwartier lang samen het podium.

’Dialoog’ noemen ze nadrukkelijk geen oudejaarsconference, maar het is wel een voorstelling om het jaar af te sluiten. ,,Naomi heeft afgelopen jaar veel liedjes geschreven en geeft op die manier een muzikale terugblik’’, zegt haar trotse moeder. ,,Ik vul dat op een theatrale manier aan met een verhaal over wat zich allemaal in de wereld afspeelt.’’

Het jaar 2016 werd gekenmerkt door crises, aanslagen, geweld en bedreigingen. Aubrey Snell: ,,Ik benoem het minder direct dan in een oudejaarsconference. Nu maak ik het meer absurd en abstract. Ik filosofeer over wat er gebeurt als we niet meer met elkaar in gesprek gaan. Het programma heet niet voor niets ’Dialoog’.’’

Of ze vaker gaan samenwerken, weten ze nog niet. Naomi: ,,Het is weer eens wat anders. Ik wil dit best vaker doen, maar hiermee wil ik niet groot worden. Het draait bij mij echt om de muziek.’’ In ’Dialoog’ kan ze alvast haar muzikale talent tonen met een driekoppige band en haar moeder op saxofoon.

’Dialoog’ van Naomi en Aubrey Snell, donderdag 29 december, 20.30 uur, theater Castellum, Rijnplein 1, Alphen aan den Rijn.