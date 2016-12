Buren Hazerswoude-Rijndijk: ’Zoveel vuurwerk is bizar. Hij had het hele blok kunnen opblazen’

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - ,,Hij had het hele blok op kunnen blazen’’, realiseert buurman Ronald Piket zich. Bewoners van de Mozartlaan in Hazerswoude-Rijndijk reageren geschokt door de vondst van achthonderd kilo vuurwerk in een rijtjeshuis in hun hofje.

Door Annelies Karman - 29-12-2016, 15:07 (Update 29-12-2016, 15:33)

,,Het is gelukkig goed afgelopen’’, zegt Piket. Hij zag hoe de politie het vuurwerk in een vrachtwagen laadde. ,,Ik vind vuurwerk op zich mooi. Ik ga het zelf straks ook kopen.’’

De man bij wie de achthonderd kilo vuurwerk werd gevonden, trakteerde zijn buren elk jaar op...