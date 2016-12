Aanrijding op Westkanaalweg in Ter Aar; één gewonde

Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

TER AAR - Bij een aanrijding op de Westkanaalweg in Ter Aar is donderdagavond één persoon gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 20.30 uur

Het gaat om een aanrijding tussen een busje en een personenauto. Het busje sloeg af, terwijl de auto net wilde inhalen, wat resulteerde in een botsing. De bestuurder van de personenauto is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.