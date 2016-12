Mogelijk zestig woonunits voor seizoenswerkers in Roelofarendsveen

ROELOFARENDSVEEN - Aan de Floraweg in Roelofarendsveen komen mogelijk tien woonunits waarin maximaal zestig arbeidsmigranten tijdelijk gehuisvest kunnen worden. Het initiatief daartoe is genomen door Joost Wesselman, directeur van Wesselman Flowers, die veel met seizoensarbeiders uit Oost-Europa werkt en deze een deugdelijk onderkomen wil bieden.

Door Robert Toret - 30-12-2016, 9:39 (Update 30-12-2016, 9:39)

De gemeente Kaag en Braassem presenteerde in juni een beleidsnotitie over dit onderwerp. Aanleiding daarvoor is dat arbeidsmigranten in Kaag en Braassem vooral het nieuws halen als ze ergens illegaal zitten en weg moeten. De gemeente onderschrijft echter dat ze onderdeel zijn van de maatschappij en op brandveilige plekken en onder humanitaire omstandigheden moeten wonen, zo valt in de notitie te lezen.

Dat is precies wat ook Wesselman, die binnen zijn tulpenkwekerij tussen de honderd en honderdvijftig seizoensarbeiders in dienst heeft, voor ogen heeft. ,,Wij vinden het belangrijk om deze medewerkers op de juiste manier te huisvesten’’, aldus de ondernemer van het jaar van Kaag en Braassem, die zelf voor de kosten zal gaan opdraaien. ,,Ik ben van mening dat daarbij een rol is weggelegd voor bedrijven. Als je je zaakjes goed wilt regelen, moet je je nek uitsteken. Kaag en Braassem is een tuinbouwgemeente en dan horen dit soort initiatieven erbij.’’

De woonunits, die voor maximaal tien jaar blijven staan, moeten op grond komen die nu als (duurzame) tuinbouwgrond - tussen de kassen - is aangemerkt. Om de bouw te kunnen verwezenlijken moet het bestemmingsplan dan ook tijdelijk gewijzigd worden. Wesselman: ,,De gemeente juicht dit soort initiatieven toe. Maar ik heb er verder nog geen ervaring mee, dus ik heb geen idee op welke termijn we eventueel van start kunnen gaan. We willen het in ieder geval op een nette manier doen, zowel voor onze mensen als voor de omgeving.’’