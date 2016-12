Speksnijder Transport Hazerswoude maakt doorstart

HAZERSWOUDE-DORP - De helft van de 170 personeelsleden van Speksnijder Logistiek in Hazerswoude-Dorp kan aan het werk blijven. Drie andere vervoerders nemen de klanten van het failliete bedrijf over, en daarmee een deel van de werknemers.

Door Annelies Karman - 30-12-2016, 15:11 (Update 30-12-2016, 15:15)

Donderdag verklaarde de rechtbank het Hazerswoude bedrijf failliet. ,,We hebben drie partijen bereid gevonden om door te starten’’, zegt curator Jan Dorrepaal. ,,Dat wil niet zeggen dat honderd procent van de activiteiten doorgaat. Om die reden blijft er werk voor ongeveer de helft van het personeel.’’

Het kantoor van Speksnijder Logistiek op bedrijventerrein International Trade Center sluit. De 85 vrachtwagens worden deels overgenomen door de drie bedrijven, de rest gaat de verkoop in of terug naar de leasemaatschappij.

,,Laat ik het zo zeggen: er heerst geen juichstemming bij het bedrijf’’, formuleert Dorrepaal. ,,Zeker in deze dagen is het niet leuk als je zo’n bericht krijgt. Toch wordt er nog gewoon gewerkt. Dat moet om een doorstart mogelijk te maken. Als een klant denkt dat er niet vervoerd wordt, zit hij binnen twee dagen bij een ander bedrijf.’’

De drie ondernemingen die het werk gaan overnemen, zijn Simon Loos (Wognum), Peter Appel Transport (Middenmeer) en Kivits (Drunen). ,,Of het personeel bereid is om naar bijvoorbeeld Brabant te reizen, is aan de mensen zelf’’, zegt Dorrepaal. ,,De werknemers komen voornamelijk uit Hazerswoude en omstreken.’’

De oorzaak van het faillisement van Speksnijder is een optelsom, weet de curator. ,,Tot 2012 ging het goed, ondanks de kredietcrisis. Daarna was het een combinatie van klanten die de eisen op gingen schroeven, nieuwe wet- en regelgeving, een hoog ziekteverzuim en het faillissement van een vennootschap dat schuld had bij Speksnijder.’’