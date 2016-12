Bouw dorpshart Leimuiden begint medio 2017

Archieffoto Leidsch Dagblad De huisartsenpraktijk is geen monument, zegt de gemeente Kaag en Braassem.

LEIMUIDEN - De bouw van het nieuwe dorpshart van Leimuiden moet medio 2017 kunnen beginnen, hopen de initiatiefnemers.

Door Robert Toret en Annelies Karman - 30-12-2016, 17:08 (Update 30-12-2016, 18:05)

Het dorp krijgt een passantenhaven, appartementen en eengezinswoningen. Voordat de schop de grond in kan om te saneren en te bouwen, moet er een hoop papierwerk gedaan worden op het gemeentehuis in Roelofarendsveen. Het conceptbestemmingsplan heeft ten inzage gelegen. Er kwamen vier zienswijzen binnen met in totaal vijftien kritiek- en verbeterpunten. Het grootste deel wordt door de gemeente Kaag en Braassem van tafel geveegd....