Peter Versteeg interim-manager bij uitzendcoöperatie AB Zuid-Holland

HAZERWOUDE-DORP - Uitzendorganisatie AB Zuid-Holland heeft interim-manager Peter Versteeg aangesteld om de coöperatie te hervormen.

Door Annelies Karman - 2-1-2017, 17:25 (Update 2-1-2017, 17:25)

Via AB Zuid-Holland werken in totaal 750 mensen, met name bij bedrijven in de agrarische sector. De coöperatie heeft kantoren in Lier, Stellendam en Hazerswoude-Dorp. AB Zuid-Holland heeft 1500 leden: vooral boeren en tuinders. De organisatie sloot 2015 af met een tekort van vier ton en ook 2016 was geen goed jaar. In september werd de directeur geschorst omdat hij het bestuur te laat en onvolledig zou hebben geïnformeerd.

,,Het personeel krijgt ergens in de komende weken te horen hoe de nieuwe coöperatiestructuur eruit komt te zien’’, zegt Versteeg, die geen vreemde is bij de uitzendorganisatie. Hij was er al adviseur. ,,Ze horen dan ook van ons als managementteam wie hun nieuwe leidinggevenden zijn. Ik kan niet zeggen of er ook mensen ontslagen moeten worden. Ik doe daar geen uitspraken over.’’

Doorbijtertjes

,,Op dit moment is de sfeer goed’’, vervolgt hij. ,,Ik verwacht ook niet dat dat gaat veranderen. Ik noem de mensen hier doorbijtertjes, die er zeker voor willen gaan. Ik twijfel daar geen moment aan. We hebben een team van enthousiaste mensen. Op basis van de nieuwe structuur gaan we doorpakken.’’

Eén van de veranderingen is een digitaal systeem dat de papieren urenbriefjes vervangt. Het bestuur zal ergens in het komende halfjaar een nieuwe directie aanwijzen. Of de vorige directeur al officieel weg is bij AB Zuid-Holland, wil Versteeg niet zeggen. ,,Daar kan ik niets over zeggen, omdat het onder advocaten is.’’

AB Zuid-Holland benadrukt in het persbericht van gisteren vooral dat de uitzendcoöperatie zich klaar maakt voor de toekomst. ,,We hebben er vertrouwen in dat Peter Versteeg de organisatie verder weet uit te bouwen’’, zo wordt bestuursvoorzitter Rens van Nierop geciteerd.