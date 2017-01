Vrouw raakt ernstig gewond na aanrijding in Ter Aar, automobilist rijdt door

Foto: ANP

TER AAR - Op de Westkanaalweg in Ter Aar is maandagavond een vrouw aangereden. De automobilist die het ongeval veroorzaakte, is hierna doorgereden.

Het ongeval gebeurde rond 17:45 uur. Vermoedelijk reed de auto in de richting van de Aardamseweg. Het gaat om een zwarte Volkswagen Golf uit het bouwjaar rond 2002.

De vrouw is met ernstig letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie is op zoek naar getuigen die omstreeks dit tijdstip over de Westkanaalweg hebben gereden en meer kunnen vertellen over dit incident of over de zwarte Volkswagen Golf.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen via 0900-8844. Wilt u anoniem blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.