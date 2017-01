Man die 800 kilo vuurwerk thuis had in Hazerswoude-Rijndijk, probeerde het weer

Foto Leidsch Dagblad Het hofje aan de Mozartlaan in Hazerswoude-Rijndijk. In één van deze huizen stond het vuurwerk.

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - De 30-jarige inwoner van Hazerswoude-Rijndijk die vorige week woensdag werd opgepakt omdat hij achthonderd kilo vuurwerk in huis had, is op oudejaarsdag opnieuw aangehouden omdat hij weer probeerde om ’grote hoeveelheden vuurwerk’ te kopen. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. Nog voor de jaarwisseling werd hij - voor de tweede keer - op vrije voeten gesteld.

Door Annelies Karman - 3-1-2017, 17:18 (Update 3-1-2017, 17:18)

Dat maakte de politie gisteren bekend. ,,We kregen een tip dat hij weer probeerde om een grote hoeveelheid vuurwerk in te slaan’’, zegt een woordvoerder.

De politie haalde woensdagavond achthonderd kilo legale en illegale knallers uit een woning aan de Mozartlaan. Oplettende buren belden de agenten. De politie liet een vrachtwagen voor rijden en was tot diep in de nacht bezig om het spul in te laden.

De politie verdenkt behalve de 30-jarige bewoner van het huis waar het vuurwerk werd gevonden, ook een 38-jarige Alphenaar en een 29-jarige man uit Koudekerk aan den Rijn erbij betrokken te zijn.

Op dit moment wordt onderzocht wat de verhouding legaal en illegaal vuurwerk is dat de man in huis had. Het onderzoek zal nog een paar weken duren, weet de woordvoerder van de politie. Het openbaar ministerie bepaalt een strafeis en maakt die bekend als de zaak voor de rechter komt. Tot die tijd zijn de drie verdachten op vrije voeten.

,,De man wilde het vuurwerk verkopen om er winst mee te maken’’, kan de politiewoordvoerder al wel vertellen. Het huis waar hij woont, staat in een hofje in een woonwijk. Buurtbewoners spraken vorige week hun ongenoegen uit over het feit dat hij honderden kilo’s vuurwerk in huis bewaarde. ,,Hij had het hele blok op kunnen blazen’’, zei een man toen tegen deze krant.