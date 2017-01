Doorrijder na aanrijding vrijwel direct aangehouden in Noorden

NOORDEN - Een 25-jarige automobilist werd dinsdagmiddag staande gehouden op de Voorweg in Noorden, omdat hij in een onverzekerde auto reed. Tijdens de controle bleek hij schade aan zijn auto te hebben. Op hetzelfde moment kregen de agenten een melding over een aanrijding in dezelfde straat door een zwarte Hyundai: dezelfde auto.

Door Internetredactie - 4-1-2017, 15:08 (Update 4-1-2017, 15:12)

Het oog van de agenten viel op het achterwiel wat scheef onder de auto stond en op de ’verse’ schade aan de linkerzijde van de auto. De man bleek ook nog eens niet in het bezit van een rijbewijs.

Terwijl agenten bezig waren met de afhandeling, kregen ze de melding dat er ter hoogte van nummer 72 op de Voorweg een lantaarnpaal en infobord omver waren gereden. De bestuurder was doorgereden zonder te stoppen.

De man werd aangehouden wegens doorrijden na een aanrijding. Hij moet de schade vergoeden. Zijn auto is in beslag genomen, omdat hij al vaker was betrapt op rijden zonder rijbewijs.