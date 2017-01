Wie wil er nou 1000 jaar oud worden?

Foto Jan op ’t Hof Arjen Siebel.

ALPHEN AAN DEN RIJN - De mens die duizend jaar oud wordt, leeft volgens wetenschappers al onder ons. Deze bewering fascineerde verhalenverteller Arjen Siebel zodanig dat hij er een voorstelling over heeft gemaakt.

Door Theo de With - 5-1-2017, 11:00 (Update 5-1-2017, 11:00)

De vertelvoorstelling ’Ademtocht’ gaat donderdagavond 5 januari in première in het Alphense Parktheater. Samen met zijn partner Marjet Heins vormt Siebel het duo Verhaler. ,,Zij heeft mij ooit naar een vertelacademie gestuurd. Toen is het balletje gaan rollen. Het werd mijn droom om ooit met een eigen verhaal in een theater te staan.’’

In 2013 kon hij deze wens van zijn bucket list schrappen. Siebel ging ervan uit dat dit theateroptreden een eenmalige exercitie was. ,,Het bleek echter zo goed bij mij te passen dat ik inmiddels aan mijn vierde voorstelling toe ben.’’

Grepen

De Alphenaar, die in het dagelijks leven hoofd natuur van drinkwaterbedrijf Dunea is, werkt op het podium samen met zijn vrouw Marjet Heins. ,,Zij is van de noten en de grepen. Ik ben van de letters en de grepen.’’

Heins verzorgt de muzikale omlijsting van zijn vertelling. Ze bespeelt saxofoon en djembé. ,,In het geval van ’Ademtocht’ duurt mijn verhaal vijf kwartier. Ik knip het op in een aantal delen. Tijdens zo’n muzikaal intermezzo kan het publiek even op adem komen. De concentratieboog kan niet constant gespannen zijn.’’

Fantasie

Het idee voor zijn nieuwste vertelling ontstond op een zonnig terras in Delft. ,,Tussen twee voorstellingen door zaten we even uit te puffen en lazen in de krant de bewering dat de eerste mens die duizend wordt al onder ons is. ,,Mijn fantasie ging gelijk op de loop met mij.’’

,,Wat maak je in een duizendjarig leven allemaal niet mee’’, vraagt Arjen Siebel zich af. ,,Dat is voor een mens toch niet meer te bevatten. Alles herhaalt zich in de geschiedenis. Betekent dit dat je op een gegeven moment je eigen toekomst gaat herinneren? En wat is het verschil tussen duizend jaar en eeuwig leven? Dat is nog maar marginaal.’’

Compliment

De verhalenverteller doet alles uit zijn hoofd. ,,Ik zet niets op papier. Het is immers geen verhaal om te lezen. Mijn toehoorders moeten luisteren en zich mee laten slepen. Het mooiste compliment dat ik kan krijgen, is als mensen achteraf zeggen dat ze de tijd compleet vergeten zijn.’’

Siebel heeft zo zijn eigen werkwijze ontwikkeld. Met zijn verhaal trekt hij langs huiskamers en zo groeit het steeds verder. ,,Ik ben met Pasen begonnen. De gastheer of -vrouw nodigt familie en vrienden uit. Ik treed gratis op. Het enige dat ik vraag is om commentaar na afloop. Dat worden soms heel interessante discussies. Elke zaal is anders, maar ik krijg altijd heel veel respons.’’

Woonkamers

Met ’Ademtocht’ heeft hij langs 20 à 25 woonkamers gereisd. ,,Ik heb nu een afgerond verhaal, dat ik graag in een theater wil spelen. Het Parktheater is een intieme zaal die goed bij mijn aanpak past. Nee, je kunt niet zeggen dat mijn verhaal klaar is. Het is nooit af. Ik moet er niet aan denken om honderd keer hetzelfde verhaal te vertellen.’’

Voor het festivalseizoen van komende zomer korten Siebel en Heins hun ’Ademtocht’ in tot een half uur. ,,Op een festival komen we goed tot ons recht. Theaters vinden ons lastig. We zijn geen cabaret of toneel. Een goed verhaal heeft geen toeters of bellen nodig.’’

’Ademtocht’ door de Verhaler, donderdag 5 en vrijdag 6 januari, 20.30 uur, Parktheater, Cornelis Geellaan 2, Alphen aan den Rijn, kaarten à 14,50 euro via de website www.parktheater.info