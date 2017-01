Fietstunnel Roelofarendsveen is bijna klaar

ROELOFARENDSVEEN - Fietsers en voetgangers kunnen de tunnel onder de Alkemadelaan ter hoogte van voetbalvereniging DOSR in Roelofarendsveen weer gebruiken. Hij is nog niet helemaal af. In maart worden de puntjes op de ’i’ gezet.

Door Annelies Karman - 5-1-2017, 15:00 (Update 5-1-2017, 15:00)

De gemeente Kaag en Braassem krijgt tegenslag op tegenslag te verwerken bij de renovatie van de fietstunnel. Het werk liep eind vorig jaar al vijf weken uit vanwege verborgen gebreken. De aannemer moest meer werk verrichten dan gepland om de tunnel waterdicht te krijgen. De oude coating moest worden verwijderd, zodat de aannemer betonrot kon herstellen. Al die tijd stonden er verkeerslichten op de Alkemadelaan, zodat voetgangers en fietsers veilig konden oversteken.

Nu is er nog een kink in de kabel gekomen: het is zo koud dat de aannemer het werk niet af kan ronden. ,,De afwerking is nog wat lelijk’’, legt een woordvoerder van de gemeente uit. Het valt fietsers waarschijnlijk niet op, maar ze vertelt dat het betonwerk nog wat ruw is. ,,Dat wordt in maart mooi afgewerkt en opnieuw gecoat.’’ Om die reden staan de verkeerslichten er in de week van 20 maart weer even.