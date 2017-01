Vrijwilligersprijzen Kaag en Braassem voor Family Factory, Daniek de Groot en Annie van der Ham

ROELOFARENDSVEEN - De vrijwilligersorganisatie van het jaar is Family Factory uit Leimuiden, bleek donderdagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Kaag en Braassem.

Door Annelies Karman - 6-1-2017, 9:55 (Update 6-1-2017, 9:55)

Wethouder Schoonderwoerd: ’Vrijwilligers juist nu zó waardevol’

Daarnaast vielen er ook weer individuele vrijwilligers in de prijzen: Daniek de Groot uit Woubrugge en Annie van der Ham-Van Heijningen uit Roelofarendsveen. Hij wint in de categorie tot 22 jaar. Bij Daniek is het eerder de vraag bij welke vereniging hij géén vrijwilligerswerk doet. Hij zet zich onder andere in voor de voetbalclub, de tennisclub, de Oranjevereniging, sinterklaas en Open Dag Waterrecreatie.

Annie van der Ham (86) is ook zo’n duizendpoot. Volgens wethouder Floris Schoonderwoerd zit het ’in haar vezels’ om anderen te helpen. ,,Ze duwt de buurvrouw in de rolstoel naar de kerk, brengt een boterham naar iemand die ziek is in de straat en helpt op de soos.’’

Voorafgaand aan de uitreiking zegt Schoonderwoerd ook dat Family Factory in Leimuiden is uitgegroeid van een club die ontstond op het schoolplein, tot een club die informatie geeft over opvoeden waar inwoners uit de hele gemeente voor naar Leimuiden gaan.

Met de jaarlijkse lintjesregen worden vrijwilligers in het zonnetje gezet. Volgens Schoonderwoerd kan de gemeente dat niet vaak genoeg doen. ,,We reiken deze prijs uit om breed aandacht te geven aan het fenomeen vrijwilligerswerk’’, legt hij uit.

,,In deze tijd trekt de overheid zich terug en moeten mensen meer zelf doen. Daarom zijn juist nu vrijwilligers zó waardevol. In onze dorpen gebeurt ontzettend veel. Onze mensen steken de handen uit de mouwen. Er wordt hier heel veel en goed naar elkaar om gekeken. Het is goed om het daarover te hebben.’’

Alphen aan den Rijn deelt ook jaarlijks de Vrijwilligersprijs uit, maar dan in maart. ,,De gemeente waardeert mensen die belangeloos iets goeds doen voor een ander enorm’’, schrijft Alphen in een persbericht. Inwoners kunnen via alphenaandenrijn.nl/alphensehelden iemand nomineren.