Family Factory uit Leimuiden heeft oog voor álle ouders

Foto Jordy Kortekaas Burgemeester Marina van der Velde op de foto met Jorico Notenboom en Cora Bloemsma.

LEIMUIDEN - Het is dat ze geen clubhuis hebben, de dames van Family Factory uit Leimuiden. Anders hadden daar nu mooi de trofee en oorkonde gesierd die ze donderdagavond op het gemeentehuis in Roelofarendsveen in ontvangst mochten nemen.

Door Jeroen Langelaar - 6-1-2017, 15:28 (Update 6-1-2017, 15:28)

Ze zijn er nog steeds een beetje beduusd van. Eigenlijk waren Cora Bloemsma en Jorico Notenboom niet eens van plan de nieuwjaarsreceptie te bezoeken. Maar als je vereniging wordt genomineerd als Vrijwilligersorganisatie van het Jaar, dan voeg je je toch maar bij het borrelende...