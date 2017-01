Twintig biedingen op Kevereiland in Kagerplassen

Foto Van Lanschot Nannenga Naus Kevereiland bestaat eigenlijk uit twee eilanden.

KAAG - Kevereiland in de Kagerplassen is zo goed als verkocht. Twintig keer is er een bod uitgebracht op het afgelegen eiland.

Door Annelies Karman - 7-1-2017, 15:29 (Update 7-1-2017, 15:29)

Kans is groot dat ondernemer het hoogste bod heeft gedaan

Beleidsadviseur Jan de Jong van de provincie Zuid-Holland zegt ’enorm blij te zijn met de grote belangstelling’.

De Jong kan nog niet melden wie het hoogste bod heeft gedaan, omdat Zuid-Holland eerst de ’winnaar’ zelf nog moet inlichten. Ook over de hoogte van de biedingen wil De Jong geen uitspraken doen. Hij zegt wel dat ook het hoogste bod de verwachtingen heeft overtroffen. Het geld is bestemd voor het groen in de provincie.

Zuid-Holland wil van het eiland af. Volgens De Jong kan een recreatieondernemer ’veel gerichter inspelen op de behoefte van de recreanten dan de provincie vanuit Den Haag’. ,,We zijn blij dat ondernemers een kans willen pakken om zich in te zetten voor de recreatieve beleving van de Kagerplassen.’’

Het stuk land bestaat eigenlijk uit twee eilanden, die pal tegen Kaageiland aan liggen in de Kagerplassen. Het eiland dankt zijn naam aan de plas waar het in ligt: Kever. De eilanden zijn samen ongeveer drieënhalve hectare groot. In het midden ligt een haventje voor plezierboten. Hier mogen kapiteins hun jacht gratis aanleggen.

In theorie is het mogelijk dat de nieuwe eigenaar het zo laat en alleen het onderhoud gaat overnemen. Maar de kans is groter dat de koper een ondernemer is die gaat proberen om er geld te verdienen. Iedereen die een bod heeft uitgebracht, heeft beloofd zich te houden aan het bestemmingsplan en de eisen van de provincie. Er mag op het eiland niets permanents gebouwd worden en het moet openbaar toegankelijk blijven. Horeca mag wel, bijvoorbeeld op een boot.

Kevereiland wordt verkocht aan de hoogste bieder. De termijn om een bod te doen, sloot op 4 januari. Dat is een paar weken later dan was aangekondigd, omdat de provincie bomen heeft laten kappen en de bieders op de hoogte wilde stellen van de nieuwe situatie.

De kap was nodig omdat de nabij gelegen Kagermolen genoeg wind moet kunnen vangen, zoals de provincie zelf voorschrijft. ,,We wilden de koper een goede start geven’’, legt De Jong uit.