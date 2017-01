Deel van Koudekerk zonder stroom na ontplofte kabel [update]

Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

KOUDEKERK AAN DEN RIJN - Een deel van Koudekerk aan den Rijn zat zaterdagmiddag zonder stroom door een geëxplodeerde kabel aan de Magazijnweg in Alphen. Rond 16 uur werd de stroom weer hersteld.

Door Danja Koeleman - 7-1-2017, 15:36 (Update 7-1-2017, 17:28)

Er zou een een steekvlam van vier meter hoog uit de grond zijn gekomen. Hierbij vloog een vlag in de brand.

Toon van der Poel

Ongeveer 1000 huishoudens hadden last van de storing.

Een perswoordvoerder van netwerkbeheerder Liander laat weten dat er niemand gewond is geraakt bij de ontploffing. ,,Ontploffing is een groot woord’’, reageert hij. Dat er een steekvlam van vier meter ontstond door de kortsluiting in de kabel, is mogelijk, erkent hij. ,,Je moet er niet boven lopen nee, als het gebeurt. Maar bij mijn weten, hebben zich nooit ongelukken voorgedaan in dit soort gevallen.’’

Kabelmof

Steekvlammen uit kabels zijn niet bepaald de orde van de dag, zegt de woordvoerder. ,,Maar het is ook geen uitzondering dat er kortsluiting is in zo’n kabel. Het gaat om een kabel van tienduizend volt. Delen zitten aan elkaar met wat wij noemen een kabelmof. Als je thuis kortsluiting hebt in een kroonsteentje, dan vonkt het hooguit een beetje. Maar door die tienduizend volt, kan er zoiets als dit gebeuren.’’

De Magazijnweg in Alphen aan den Rijn is een bedrijventerrein. Op zaterdag is het daar doorgaans niet erg druk. De kabel zit op een diepte van een halve meter tot een meter.

Zaterdagmiddag heeft Liander de kabel nog niet gerepareerd. De stroom is omgeleid, omdat daardoor de duizend huishoudens in Koudekerk het snelst weer stroom konden krijgen. Komende week wordt het ‘ontplofte’ stuk gerepareerd. Dat duurt ongeveer een halve dag.