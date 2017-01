Verenigingen op de bres voor Alkeburcht Roelofarendsveen

Archieffoto Leidsch Dagblad De Alkeburcht.

ROELOFARENDSVEEN - Acht verenigingen en stichtingen nemen het op voor het voortbestaan van ’hun’ Alkeburcht in Roelofarendsveen. ’Het is onbestaanbaar dat een gebouw als De Alkeburcht om financiële redenen zou moeten ophouden te bestaan’.

Door Annelies Karman - 8-1-2017, 21:54 (Update 8-1-2017, 21:54)

Dat schrijven de acht clubs in een brief naar burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem, met wie ze morgen een afspraak hebben over de toekomst van het gemeenschapscentrum bij de watertoren. Hun standpunt maken ze met de brief alvast duidelijk: De Alkeburcht is onmisbaar.

De gemeente Kaag en...