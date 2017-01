Inbraak in woning Kastanjelaan in Leimuiden

LEIMUIDEN - In een woning aan de Kastanjelaan in Leimuiden heeft zondag een inbraak plaatsgevonden. De politie is op zoek naar getuigen.

Door Jan Balk - 9-1-2017, 9:40 (Update 9-1-2017, 9:44)

De politie meldt op Facebook dat de inbraak tussen 16:25 en 20:35 uur moet hebben plaatsgevonden. Om de woning te betreden hebben de inbrekers vermoedelijk op het dak van de aangrenzende garage gestaan.