Een beetje behelpen, maar heel fijn leven

ROELOFARENDSVEEN - Werkverkeer rijdt af en aan, de toegangsweg bestaat uit betonplaten vol bagger, de perkjes zijn kaal, veel voorzieningen nog niet gerealiseerd en speelplekjes schaars. Eigenlijk is De Oevers nog een grote bouwput. Toch wonen de eerste bewoners er alweer een tijd. En met plezier.

Door Robert Toret - 9-1-2017, 20:18 (Update 9-1-2017, 20:18)

De nieuwbouwwijk in aanbouw maakt deel uit van Braassemerland, een nog voor een groot deel te realiseren woongebied in Roelofarendsveen waar tot 2026 maximaal 2250 woningen moeten verrijzen. Van de vier deelgebieden is Veilingvaart, het gebied...