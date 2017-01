’Niet omzien in verbittering’

ALPHEN AAN DEN RIJN - Niet omzien in teleurstelling of verbittering, maar samen de schouders eronder zetten. De Alphense burgemeester Liesbeth Spies pleitte gisteravond, in haar nieuwjaarsspeech, voor samenwerking.

Door Erna Straatsmae.straatsma@hollandmediacombinatie.nl - 9-1-2017, 21:20 (Update 9-1-2017, 21:20)

Spies besteedde haar nieuwjaarstoespraak voor een groot deel aan de snel veranderende wereldpolitiek. Ze sprak over oprukkende polarisatie, populisme en islamitische aanslagen in Europa.

Solidariteit

De CDA-burgemeester noemde 2016 een jaar waarin de solidariteit in de wereld onder druk kwam te staan. ,,We werden verrast door politieke ontwikkelingen die geen enkele peiling ooit had voorzien....