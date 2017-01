Onvrede uitbreidingsplan Archeon

ALPHEN AAN DEN RIJN - Binnen de gelederen van Archeon is grote onvrede over het aangepaste uitbreidingsplan van het themapark in Alphen aan den Rijn.

Door Erna Straatsma - 10-1-2017, 19:53 (Update 10-1-2017, 19:53)

Zowel de ondernemingsraad van het archeologische themapark als de Vrienden van Archeon hebben grote twijfels over de voorgenomen bebouwing van het huidige parkeerterrein. Dat blijkt uit schriftelijke reacties op het plan, dat in november 2016 door burgemeester en wethouders is goedgekeurd. Donderdagavond staat de voorgenomen uitbreiding ter discussie in de lokale raadscommissie ’ruimtelijk en economisch domein’.

De ondernemingsraad...