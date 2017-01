Veense Wendy heeft mogelijk blijvende hersenschade door onderkoeling

DEN HAAG - Het Roelofarendsveense meisje Wendy heeft mogelijk blijvende hersenschade overgehouden aan haar onderkoeling tot 23 graden Celsius in februari 2015.

Door Annelies Karman - 10-1-2017, 20:33 (Update 10-1-2017, 20:36)

Dat bleek dinsdag tijdens het verhoor door de rechters van het gerechtshof in het hoger beroep tegen Wendy’s vader Ron T. en haar stiefmoeder Petra M.

Toen Wendy met spoed in het ziekenhuis werd opgenomen, was ze 12 jaar. Inmiddels is ze 14. Na een test is het IQ van Wendy vastgesteld op 74, zei voorzitter De Haan van het hof....