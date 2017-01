Inbraak in woning Fuutstraat in Nieuwkoop

NIEUWKOOP - In de Fuutstraat in Nieuwkoop heeft dinsdag een inbraak plaatsgevonden. De politie is op zoek naar getuigen.

Door Jan Balk - 11-1-2017, 8:22 (Update 11-1-2017, 8:22)

De inbraak moet tussen tussen 10:00 uur 's morgens en 21:00 uur in de avond hebben plaatsgevonden.