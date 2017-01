Wendy's stiefmoeder Petra M. komt volgende maand vrij

DEN HAAG - Het gerechtshof heeft woensdagmiddag bepaald dat Petra M, de stiefmoeder van het Roelofarendsveense meisje Wendy, volgende maand vrij komt, zoals de planning al was.

Door Annelies Karman - 11-1-2017, 13:10 (Update 11-1-2017, 13:14)

Petra M. was door de rechtbank in maart 2016 veroordeeld tot drie jaar cel. De rechters achtten het bewezen dat zij en haar man Ron T. de destijds 12-jarige Wendy hebben mishandeld. In februari 2015 werd zij zwaar onderkoeld opgenomen in het ziekenhuis. Artsen noemen het een wonder dat ze het heeft overleefd.

Met aftrek van haar voorarrest heeft M. er nu bijna twee jaar op zitten en daarmee twee derde van haar straf. Daarom komt ze op 19 februari in aanmerking voor een 'voorwaardelijke invrijheidstelling'.

Het openbaar ministerie pleitte er bij de rechters van het hof voor dat M. langer vast zou moeten blijven zitten. Het hof zag daar geen aanleiding voor. ,,Uitgangspunt is het vonnis van de rechtbank'', zei de voorzitter van het hof, De Haan. De advocaat van Petra M. probeerde haar cliënt vanaf donderdag al op vrije voeten te krijgen. Ook dat wees het gerechtshof af.

Het hoger beroep gaat in april verder. De verwachting is dat dan verschillende rapporten zijn afgerond en deskundigen kunnen worden gehoord. Dinsdag en woensdag werden de verdachten Ron T. en Petra M. ondervraagd door het gerechtshof en de advocaat-generaal van het openbaar ministerie.

Wendy's vader Ron T. is al vrij. Hij kreeg van de rechtbank anderhalf jaar cel opgelegd.