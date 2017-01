Verdachte schietpartij Thialf was lid van schietclub in Nieuwkoop

NIEUWKOOP - Charles van der W., die er van verdacht wordt dat hij bij ijsstadion Thialf heeft geschoten op zakenman Bert Jonker, was jarenlang lid van een schietclub in Niewkoop. Tristan van der V., die in 2011 in het winkelcentrum in Alphen aan den Rijn een bloedbad veroorzaakte, was in het verleden ook lid van deze vereniging.

Door Annelies Karman en Jan Balk - 11-1-2017, 14:00 (Update 11-1-2017, 14:07)

Jonker, schaatssponsor van de ploeg Clafis, raakte door de schietpartij bij Thialf gewond aan zijn hand. Leeuwarder Courant meldt woensdag dat Van der W. jarenlang lid van de schietclub in Nieuwkoop is geweest. Van der W. wordt gezocht door de politie.