Stiefmoeder van Wendy en Dylan vond situatie zelf ook afschuwelijk

Archieffoto Holland Media Combinatie Toen Wendy naar het ziekenhuis werd gebracht, was ze 12 jaar.

DEN HAAG/ROELOFARENDSVEEN - Petra M. is geen boze stiefmoeder, zo blijft Ron T. tijdens het hoger beroep zeggen over zijn vrouw. ,,Het komt door verhalen in de buitenwereld dat zij zo te boek staat’’, benadrukt hij in de rechtszaal. Voor de destijds 12-jarige Wendy werd opgenomen in het ziekenhuis, stond zijn gezin in het ’roddelciruit’ bekend als een probleemgezin, zegt T. ,,Ik kijk op een heel mooie periode terug, omdat het vaak heel goed ging in ons gezin.’’

Door Annelies Karman - 11-1-2017, 20:18 (Update 11-1-2017, 20:18)

Verdachten Ron T. en...