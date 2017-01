Fada viert eenjarig bestaan in Parktheater

Foto Tammo Strijker Fada Theatre.

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een jaar geleden pleegde een vluchteling zelfmoord in de noodopvang van Alphen aan den Rijn. Als reactie hierop ontstond Fada Theatre. Deze theatergroep viert zaterdag haar eenjarig bestaan in het Alphense Parktheater.

Door Theo de With - 12-1-2017, 12:54 (Update 12-1-2017, 12:54)

Het waren Ramez Basheer en Ahmad al Herafi die een ander geluid wilden laten horen. In hun thuisland Syrië waren ze gerespecteerde acteurs en regisseurs. Zij mobiliseerden een aantal medebewoners uit de opvang om via een theaterstuk de verhalen van vluchtelingen naar buiten te brengen.

Dat werd zo’n succes dat Fada de voorstelling ’Talent op de vlucht’ het afgelopen jaar 45 keer gespeeld heeft in heel Nederland. Het succes wordt overmorgen gevierd in het Parktheater, dat inmiddels hun thuisbasis is geworden.

De groep begint wel uiteen te vallen. Zo pakken sommige leden hun oude beroep weer op en was theater niet meer dan een aangenaam tijdverdrijf. Daarom zijn er inmiddels nieuwe spelers toegetreden tot Fada Theatre. Zo maken tegenwoordig ook vrouwen deel uit van de theatergroep.

Fada Theatre: ’Talent op de vlucht’, zaterdag 14 januari, 20.30 uur, Parktheater, Alphen aan den Rijn.