Inzamelingsactie voor uitkijktoren

NIEUWE WETERING - Met een inzamelingsactie probeert de stichting Natuurbelevingstuin De Bult in Nieuwe Wetering geld voor de aanleg van een uitkijktoren te vergaren.

Door Erna Straatsma - 12-1-2017, 19:26 (Update 12-1-2017, 19:44)

,,We komen nog 5.000 euro te kort’’, zegt Silke van der Meer, secretaris van de stichting die het in mei 2015 geopende park beheert. ,,Als we dat via crowdfunding binnen hebben, kunnen we de uitkijktoren plaatsten. Maar we hopen eigenlijk op 6.000 euro extra: dan kunnen we nog wat extra’s plaatsen, zoals een een aantal klimrekken.’’

De gewenste voorzieningen kosten...