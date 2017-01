Man overleden bij beknelling grondwerk in Alphen aan den Rijn

Foto Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

ALPHEN AAN DEN RIJN - Bij een bedrijfsongeval op De Schans in Alphen is donderdagavond een man overleden.

Door onze verslaggever - 13-1-2017, 0:53 (Update 13-1-2017, 0:53)

De man was bezig met een machine voor grondwerk. Het apparaat is door onbekende oorzaak omgevallen. Het slachtoffer raakte bekneld in de machine en overleed ter plaatse.

De politie en de arbeidsinspectie doen onderzoek op de plaats van het ongeval.

