Drankrijder botst op twee auto’s in Nieuwveen en raakt rijbewijs kwijt

ANP

NIEUWVEEN - Een 19-jarige bestuurder uit Ter Aar heeft in de nacht van zaterdag op zondag, rond 00.15 uur, een dubbele aanrijding veroorzaakt op de Nieuwveenseweg in Nieuwveen. De man had ruim acht keer de toegestane hoeveelheid alcohol genuttigd.

De drankrijder botste eerst op een taxibusje wat hem tegemoet kwam. Vervolgens schoot hij door en kwam hij tot stilstand tegen een geparkeerde auto. De veroorzaker van het ongeluk stapte uit zijn auto en bekeek de schade, waarna hij zijn weg weer wilde vervolgen. Een getuige zag dit gebeuren en probeerde de deur van de man te openen. Toen dit niet lukte sloeg hij de ruit in en haalde de sleutels uit het contact.

De beschonken bestuurder is aangehouden door de politie. Op het politiebureau bleek dat hij ruim acht keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. Zijn rijbewijs is ingenomen en er is een proces-verbaal tegen hem opgemaakt.