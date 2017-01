Nader onderzoek naar voorrang fietsers op rotonde

ALPHEN AAN DEN RIJN - Fietsers voorrang geven op het Raoul Wallenbergplein in Alphen aan den Rijn leidt tot lange autofiles in de omgeving. Dat wijst simulatieonderzoek van verkeersbureau Goudappel Coffeng uit.

Door Erna Straatsma - 16-1-2017, 15:25 (Update 16-1-2017, 15:25)

Om fietsers toch voorrang te kunnen geven, moeten auto’s in de middagspits een andere route nemen. Dat concludeert de gemeente na het onderzoek van Goudappel Coffeng. Nader onderzoek moet uitwijzen of een alternatieve route beschikbaar is.

Het veranderen van de voorrangsregels op alle lokale rotondes is een wens van de gemeenteraad, die in juni 2015 is geuit. Burgemeester en wethouders beloofden toen om de mogelijkheden te onderzoeken. Voor drie rotondes is daarna besloten tot aanpassing: twee op de Anthonie van Leeuwenhoekweg (reeds aangepast) en één op het Europaplein (in voorbereiding).

Als fietsers voorrang krijgen op het Raoul Wallenbergplein leidt dat tot lange files op de Laan der Continenten, zo verwacht Goudappel Coffeng. Tijdens drukke avondspitsen zouden de automobilisten - inclusief lijnbussen en uitrukkende brandweervoertuigen - tot ’ver in Kerk en Zanen’ vast komen te staan. Op het zuidelijke deel van de Prins Bernhardlaan leidt een voorrangswijziging ook tot verstopping.

Niet wijzigen van de voorrangsregels op het Raoul Wallenbergplein is geen optie, stelt Goudappel Coffeng. De huidige situatie is onveilig voor fietsers.