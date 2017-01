Kunst en festival rond dichter J.C. Bloem

Foto Hielco Kuipers In augustus is een plaquette onthuld bij het voormalige woonhuis van Bloem.

ALPHEN AAN DEN RIJN - In theater Castellum wordt zaterdag 21 januari een expositie geopend met kunst die geïnspireerd is op de dichter J.C. Bloem.

Door Theo de With - 16-1-2017, 11:37 (Update 16-1-2017, 11:37)

Het is de volgende activiteit in het Bloemjaar. Hiermee wordt in Alphen stilgestaan bij het vijftigste sterfjaar van J.C. Bloem (1887-1966). Burgemeester Liesbeth Spies opent de tentoonstelling. Er is werk van amateur- en professionele kunstenaars te zien. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft beloofd uiteindelijk een van de kunstwerken aan te schaffen.

In zijn kindertijd woonde Bloem in Oudshoorn, dat later is opgegaan in Alphen aan den Rijn. Zijn vader was er burgemeester. Het ouderlijk huis Villa Nuvoa is inmiddels tot appartementen verbouwd.

Op zondag 26 februari is in theater Castellum een volgend evenement rond Bloem: Festival van mooie woorden. Er zijn optredens van zanger Spinvis, hiphopper Alexander de Grote, Bloem-vertolker Jaap Dros, schrijver Erik Jan Harmens en tal van andere dichters.