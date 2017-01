Onderzoek naar dodelijk ongeluk Westgouweweg Alphen

Foto Toon van der Poel Na het ongeval.

ALPHEN AAN DEN RIJN - De inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doet onderzoek naar het dodelijke ongeluk van donderdag in Alphen aan den Rijn.

Door Annelies Karman - 16-1-2017, 15:53 (Update 16-1-2017, 16:02)

Donderdagavond laat kwam een 36-jarige man uit Amsterdam om het leven die werk verrichtte aan de Westgouweweg ter hoogte van de Hefbrug.

Een woordvoerder van de inspectie van SZW zegt dat zo’n onderzoek ongeveer vier maanden duurt. ,,We gaan mensen horen die het gezien hebben of erbij waren’’, zo legt hij uit. ,,En de baas van het slachtoffer.’’

De 36-jarige Amsterdammer werkte voor een onderaannemer van de provincie Zuid-Holland. ,,Verschrikkelijk dat dit is gebeurd’’, zegt een provinciewoordvoerder. ,,We leven mee met de nabestaanden.’’ De man werkte langs de Gouwe, vertelt ze, waar een stuk van de oever vervangen moet worden. Er komt nog een onderzoek of er niet gesprongen explosieven liggen. Het slachtoffer was bezig om daar veiligheidsmaatregelen voor te nemen, toen hij bekneld raakte en ter plekke overleed.

Als uit het onderzoek blijkt dat het overlijden te wijten is aan een fout van bijvoorbeeld een aannemer, dan kan er een strafzaak worden gestart.