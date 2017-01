Otter vestigt zich definitief in Nieuwkoopse Plassen

Archieffoto ANP De Nieuwkoopse Plassen voldoen aan de strenge eisen van de otter: water, rust, ruimte en bosschages. Op de foto staat boswachter Jurriaan van Leeuwen, een collega van Pietersen.

NIEUWKOOP - Het is feest bij Natuurmonumenten. De otter heeft zich definitief in de Nieuwkoopse Plassen gevestigd.

Door Annelies Karman - 16-1-2017, 16:44 (Update 16-1-2017, 16:44)

Boswachter John Pietersen constateert dat er een ’gedegen populatie’ is. ,,We hebben er tussen de zes en de tien’’, weet hij. ,,We vinden volop sporen en uitwerpselen. Die verzamelen we en we laten het DNA onderzoeken, zodat we de herkomst van de roofdieren weten, hun voorouders.’’ Daarnaast worden ze regelmatig vastgelegd door nachtcamera’s die in het gebied hangen.

,,Als natuurbeheerder is het een kroon op je...