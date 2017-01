Door Zevenhoven rijdende man voor vijfde keer betrapt zonder rijbewijs

ZEVENHOVEN - Op de Oude Spoorlaan in Zevenhoven reed in de nacht van maandag op dinsdag een 38-jarige Rotterdammer rond zonder rijbewijs. Het was de vijfde keer dat de man werd betrapt.

Door Jan Balk - 17-1-2017, 14:00 (Update 17-1-2017, 14:00)

De politie meldt op Facebook dat bij controle van het kenteken bleek dat de auto van de man diverse malen was gezien bij auto-inbraken in het land. Bovendien was het kenteken ongeldig.

Bij een controle verderop in De Hoef bleek vervolgens dat de bestuurder, een bekende van de politie, voor de vijfde maal werd betrapt op het het rijden zonder geldig rijbewijs. Het voertuig is inbeslaggenomen en tegen de 38-jarige bestuurder zal proces-verbaal worden opgemaakt.