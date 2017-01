Koudekerk centrum is nog druk

KOUDEKERK AAN DEN RIJN - Door de komst van de Máximabrug is het vrachtverkeer door Koudekerk aan den Rijn verminderd, maar het personenvervoer toegenomen.

Door Erna Straatsmae.straatsma@hollandmediacombinatie.nl - 17-1-2017, 18:14 (Update 17-1-2017, 18:14)

Die indruk hebben veel bewoners langs de Hoogewaard in Koudekerk aan den Rijn. De Máximabrug over de Oude Rijn, ter hoogte van De Hoorn en de Gnephoek, is sinds 21 december open.

,,Er rijden een stuk minder vrachtwagens’’, zegt de bewoonster van Hoogewaard 162. ,,Maar het is sinds een week drukker met personenauto’s. Dus dat schiet per saldo niet...