CCH Hoogmade hoopt op steun gemeenteraad

HOOGMADE - De stichting Cultureel Centrum Hoogmade (CCH) heeft haar hoop gevestigd op de gemeenteraad van Kaag en Braassem.

Door Annelies Karman - 17-1-2017, 17:20 (Update 17-1-2017, 17:20)

Als die het standpunt van burgemeester en wethouders deelt en niet met meer geld over de brug komt, is de toekomst van sporthal met podium De Schuur in Hoogmade onzeker. Dat zegt Frans Witteman namens het bestuur.

De stichting en burgemeester en wethouders kunnen het maar niet eens worden. CCH heeft extra geld nodig voor De Schuur. De stichting meent dat ze jarenlang te weinig heeft gekregen, en dat andere sporthallen in de gemeente meer te besteden hebben aan onderhoud en toestellen. B en W reageren dat die panden van de gemeente zijn en De Schuur eigendom is van CCH. Ze vinden dat CCH het moet doen met het afgesproken budget.

,,Andere accommodaties hebben een geweldig riante regeling’’, zegt CCH-bestuurslid Witteman. ,,Wij willen een gelijkwaardige behandeling. We hebben tegen de wethouder gezegd dat wij de goedkoopste van alle dorpen zijn en dat hij ons eigenlijk zou moeten koesteren.’’

Het standpunt van burgemeester en wethouders is bekend en verandert niet, merkt de stichting. Dus verlegt CCH haar inspanningen nu naar de gemeenteraad. De stichting heeft een brief geschreven aan de raadsleden in de aanloop naar 23 januari, wanneer het onderwerp op de agenda staat. ,,We vragen om een gelijkwaardige behandeling en beleid voor gebouwen die niet van de gemeente zijn’’, legt Witteman uit. ,,We hopen dat raadsleden zeggen: het CCH heeft volledig gelijk.’’

CCH vroeg vorig jaar om 30.000 euro voor de gymnastiekuitrusting, 7500 euro voor schilderwerk en een bijdrage of lening voor zonnepanelen. De stichting kaartte ook aan dat de subsidie van zevenduizend euro per jaar niet voldoende is.

Witteman zegt dat CCH zonder geld van fondsen van bijvoorbeeld Rabobank en Schiphol het al niet redt.