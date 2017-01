Automobilist uit Zevenhoven lopend naar huis na verkeerscontrole

ZEVENHOVEN - Bij controles in het verkeer in Zevenhoven, Vrouwenakker en Leimuiden heeft de politie in de nacht van dinsdag op woensdag verschillende overtredingen geconstateerd. Zo liet de verlichting van meerdere voertuigen te wensen over en had een automobilist te veel gedronken.

Door Jan Balk - 18-1-2017, 8:52 (Update 18-1-2017, 8:52)

De politie meldt op Facebook een 31-jarige man uit Aalsmeer in Zevenhoven met een kapot achterlicht over de Oude Spoorbaan reed. Bij controle bleek bovendien dat hij ook een gladde band had en dat de geldigheid van zijn kenteken verlopen was. Het achterlicht kon de man ter plaatse repareren. Voor de gladde band en het ongeldige kenteken heeft hij bekeuringen gehad.

Vervolgens viel in Vrouwenakker een 32-jarige man uit De Hoef op door weer een kapot achterlicht. Bij controle bleek daarnaast dat een band zo versleten was dat het ijzer naar buiten stak. Ook was een remschijf versleten. De man heeft hiervoor bekeuringen gehad en mocht niet verder rijden. Hij is lopend naar huis gegaan.

Weer wat later in Leimuiden op de N207 viel een 26-jarige man uit Zevenhoven op door een kapotte koplamp. Bij controle gaf de blaastest ook nog eens aan dat de man bijna twee keer zoveel had gedronken dan is toegestaan. De man is met een rijverbod en een bekeuring op zak lopend naar huis gegaan.