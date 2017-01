Extra geld voor brugplan Gouwepolder

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het Alphense college van burgemeester en wethouders blijft vasthouden aan de wens om het noordelijk deel van de Gouwepolder ’doorvaarbaar’ te maken.

Door Erna Straatsmae.straatsma@hollandmediacombinatie.nl - 18-1-2017, 18:13 (Update 18-1-2017, 18:13)

Om daar een begin mee te maken is een ton extra gereserveerd voor de vervanging van een duiker in Rijneveld. Het bedrag is bestemd voor de aanleg van een brugfundering.

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn was vorig jaar mei zeer kritisch over de doorvaarbaarheidsplannen van het college. De ambitie om het buitengebied van Alphen...