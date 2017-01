Geintje groeit uit tot het NK legpuzzelen in Roelofarendsveen

Foto Leidsch Dagblad Dimmy Olijerhoek en René van der Zwet in de winkel in Roelofarendsveen.

ROELOFARENDSVEEN - Wat begon als een geintje aan de bar, groeit dit jaar uit tot het Nederlands Kampioenschap Legpuzzelen. Driehonderd spelers gaan zaterdag 28 januari de uitdaging aan in de Alkeburcht in Roelofarendsveen.

Door Annelies Karman - 18-1-2017, 13:35 (Update 18-1-2017, 13:35)

Jan van Haasteren is er zelfs bij. De puzzels van deze 81-jarige striptekenaar zijn al jarenlang favoriet in Roelofarendsveen. De man wiens naam met grote gele letters op elke puzzeldoos staat, opent in Roelofarendsveen het NK, presenteert zijn nieuwste puzzel en zet er handtekeningen op. Spellenmaker Jumbo is enthousiast...