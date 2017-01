Toch geen huurhuizen bij Vlietpark Hoogmade, brede school nu in beeld

KAAG EN BRAASSEM - Aan het Vlietpark in Hoogmade komen toch geen huurwoningen, maakte wethouder Floris Schoonderwoerd gisteren bekend. Het Van Egmondterrein in Woubrugge, het Connexxionterrein in Leimuiden en de Schoolbaan in Roelofarendsveen komen nog wel in aanmerking, blijkt uit onderzoek van de gemeente Kaag en Braassem.

Het Vlietpark valt af, omdat daarvoor de maximum snelheid op de naastgelegen provinciale weg omlaag zou moeten naar 50 kilometer per uur. De provincie Zuid-Holland zal daar niet mee instemmen. Bovendien zou de gemeente veel geld moeten investeren in fluisterasfalt en een geluidswal.

Om de jarenlange wachtlijsten voor een sociale huurwoning terug te dringen, gaf de gemeenteraad vorig jaar de opdracht om vier van de 32 mogelijke locaties te onderzoeken. De wachtlijsten zijn al jaren zo lang, maar door de komst van statushouders loopt de druk nu extra op.

In de plaats van het Vlietpark denkt het college van burgemeester en wethouders ruimte te hebben gevonden naast de nog te bouwen brede school in Hoogmade. Het eerder afgevallen Noordeinde komt niet opnieuw in beeld, zegt Schoonderwoerd. In verband met stank van een nabijgelegen veebedrijf kan maar een deel van dat terrein bebouwd worden. Bovendien mogen die appartementen niet te hoog worden, in verband met de molen, die daar vlak bij staat.

Het college gaat aan de gemeenteraad voorstellen, om tien ’compactwoningen’ voor met name senioren te bouwen naast de brede school. Deze huizen komen in de plaats van de al geplande woningen en worden minder hoog, dan oorspronkelijk de bedoeling was. Bovendien zullen het ’maar’ tien woningen zijn, in plaats van de eerder bedachte twaalf huizen. Nadat de gemeenteraad hierover in april een knoop doorhakt, kunnen omwonenden hun mening geven over de plannen naast de brede school.

Licht op groen

Schoonderwoerd maakte gisteren bekend dat alle seinen op groen staan voor het Van Egmondterrein, het Connexxionterrein en de Schoolbaan. Wel moet er bij de bouw op het Connexxionterrein rekening gehouden worden met geluidsoverlast van de N207. Hiervoor komt aan die kant van het gebouw met zo’n veertig appartementen waarschijnlijk een zeer geïsoleerde muur.

Het plan is om op het Van Egmondterrein in Woubrugge circa twintig rijtjeshuizen te plaatsen. Bij de Schoolbaan in Roelofarendsveen heeft onderzoek aangetoond dat daar een dikke puinlaag van een meter diep moet worden weggehaald. Hoewel dat geen giftige grond is, kost het wel extra geld. Daarom kijkt het college nu naar mogelijkheden om er meer dan de geplande dertig appartementen te laten bouwen. „Maar ik verwacht geen wolkenkrabbers”, aldus Schoonderwoerd. De omwonenden van deze drie locaties kunnen vanaf maart ideeën en bezwaren naar voren brengen.