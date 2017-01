Toch geen schaatspret bij hotel

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - Het is de afgelopen dagen niet gelukt om te schaatsen op de ijsbaan achter het Budget Hotel in het Hazerswoudse buurtschap Groenendijk.

Door Erna Straatsma - 19-1-2017, 15:16 (Update 19-1-2017, 16:30)

,,Het ijs bleef te dun’’, zegt Don van der Voort donderdagmiddag, na een paar nachten matige vorst. ,,De ijslaag was drie centimeter dik. De laatste nacht kwam er één millimeter bij, dat is te weinig. Je moert minimaal een ijsdikte van vijf centimeter hebben om te kunnen schaatsen.’’

Van der Voort besloot anderhalve week geelden om het parkeerterrein achter het hotel onder te alten lopen met water.

De gedachte was toen dat de ijspret binnen enkele dagen van start kon gaan. Weersvoorspellingen over stevige vorst kwamen echter niet uit. ,,We laten de baan wel liggen, misschien dat het binnenkort nog een keer gaat vriezen.’’