Vliegende start zwembaden van Thermen2

ALPHEN AAN DEN RIJN - De nieuwe exploitant van de Alphense zwembaden, De Thermen2, maakt haast met nieuwe activiteiten in en om Aquarijn en De Hoorn. Extra inkomsten zijn nodig om een dalende gemeentesubsidie op te vangen.

Door Erna Straatsmae.straatsma@hollandmediacombinatie.nl - 19-1-2017, 19:27 (Update 19-1-2017, 19:27)

Directeur Remco Pielstroom is tevreden over de resultaten van het eerste exploitatiejaar van De Thermen 2. ,,Het was een fantastisch jaar’’, zegt hij. ,,We zijn onwijs hard van start gegaan.’’ De Thermen2 nam op 1 januari 2016 het beheer van de twee Alphense zwembaden over...