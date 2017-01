Plan voor 27 huizen aan A. de Graaflaan in Woubrugge afgewezen

Foto Cyclomedia Het gaat om de grond tussen de A. de Graaflaan en de Vrouwgeestlaan.

WOUBRUGGE - De eigenaar van een perceel tussen de A. de Graaflaan en de Vrouwgeestweg in Woubrugge mag van de gemeente niet grootschalig huizen gaan bouwen op zijn grond.

Door Annelies Karman - 20-1-2017, 10:23 (Update 20-1-2017, 10:59)

Kaag en Braassem ontving vorig jaar een plan om vier vrijstaande huizen, zeven rijtjeshuizen en zestien appartementen te bouwen. Burgemeester en wethouders geven geen toestemming, omdat het plan volgens hen te grootschalig is. De gemeente vindt dat de grond wel geschikt is voor woningbouw, maar dat in deze opzet niet past bij de omliggende panden en het aantal huizen te groot.

Het gaat overigens niet om de grond van varkenshouder Nico Kroes, laat hij desgevraagd weten. Kroes wil met zijn bedrijf verhuizen van de A. de Graaflaan naar de Kruisweg, maar dat is nog niet rond.