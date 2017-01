Kaag en Braassem twijfelt over Tetriswoningen in natuurgebied bij Leimuiden

Impressie Janjaap Ruijssenaars Het ontwerp voor de drie Tetriswoningen.

LEIMUIDEN - De gemeente Kaag en Braassem heeft twijfels over het plan om Tetriswoningen te bouwen aan de Ringvaart in de Rietlanden bij Leimuiden. Wethouder Herman Haarman heeft vooral reserves bij de locatie die de initiatiefnemers in gedachten hebben: het open landschap.

Door Annelies Karman - 22-1-2017, 11:22 (Update 22-1-2017, 11:22)

De huizen danken hun naam aan het computerspel Tetris. Architect Janjaap Ruijssenaars heeft een futuristisch ontwerp gemaakt van drie eengezinswoningen onder één dak met 360 graden zicht op omliggende polders en water.

,,Het college is enthousiast over de Tetriswoningen’’, laat een woordvoerder weten. ,,De gevoeligheid zit hem in de plek, de Rietlanden. Dat is bestemd als natuurgebied.’’

Daarom wil Haarman een afspraak maken met initiatiefnemer en grondeigenaar Richard de Jeu. Hij hoopt dat er een andere plek gezocht kan worden of het hier ’duurzamer ingepast kan worden’. Het plan is al duurzaam, want de drie huizen hebben geen water-, gas-, riool- en elektriciteitsaansluiting nodig. De planmakers hebben ze ingetekend als zelfvoorzienend.

Elk tetrishuis moet 170 vierkante meter groot worden en zo’n vier ton kosten. Daarbij is de investering in de duurzaamheidsmaatregelen meegenomen. De huiseigenaren zouden geen vaste lasten hebben voor gas, water, licht en riool.