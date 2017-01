’Drechtdoorsteek is goed voor ondernemers in Kaag en Braassem’

LEIMUIDEN - Als er een kanaal komt tussen de Westeinderplassen en de rivier de Drecht, is dat vooral goed voor het toerisme in Noord-Holland. Toch denkt wethouder Yvonne Peters dat het ook kansen biedt aan ondernemers in Zuid-Holland.

Door Annelies Karman - 20-1-2017, 18:50 (Update 20-1-2017, 18:50)

Amsterdam, Haarlem, Aalsmeer, Uithoorn, de provincie Noord-Holland. Allemaal pleiten ze voor zo’n waterverbinding, de zogenaamde Drechtdoorsteek. Maar als het kanaal er komt, wordt het niet in Noord- maar in Zuid-Holland gegraven. In de polder Vriezekoop bij Leimuiden om precies te zijn, op Kaag en...